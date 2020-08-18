Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение о том, что вряд ли Федерация фигурного катания на коньках России сделает исключение для Евгении Медведевой в плане отбора на чемпионат России.

Слова Бестемьяновой приводит портал «Чемпионат». Эксперт отметила, что Медведевой сейчас занимается замечательный тренер Татьяна Тарасова, а в Канаде фигуристка работает под руководством Брайана Орсера.

«Наверное, они решат, как лучше быть. Я приму любое их решение. Желаю Жене удач и успехов. Федерация точно не будет спешить с этапами только ради Жени», — сказала Бестемьянова, подчеркнув, что наверняка этапы будут растянуты на всю осень.

Как считает Бестемьянова, сейчас все должно быть сделано для удобства спортсменов, поскольку пандемия — не их вина.