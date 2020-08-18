«Краснодар» обыграл в домашней встрече тульский «Арсенал» в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте: мяч забил Сергей Петров с передачи Маркуса Берга.

Во втором тайме отличился и сам Маркус Берг: гол он забил на 66-й минуте, результативной передачей отметился Юрий Газинский.

«Арсенал» нанес по воротам соперника десять ударов, из них три — в створ, но ни один не закончился голом.

«Краснодар» реабилитировался после поражения от «Локомотива» в предыдущем туре, сейчас у команды Мурада Мусаева 6 очков после трех игр. «Арсенал» набрал пока только одно очко, сыграв вничью в матче с грозненским «Ахматом».