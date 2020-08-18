Вопрос о статусе розыгрыша Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/21 будет рассмотрен на видеоконференции УЕФА завтра, 19 августа.

По данным портала «Спорт-Экспресс», представители стран из топ-5 европейских национальных чемпионатов лоббируют предложение отменить розыгрыш в сезоне-2020/21, поскольку клубный календарь из-за смещения сезонов стал очень плотным. Проведение дополнительного турнира сборных в таких условиях нецелесообразно.

Также среди аргументов за отмену Лиги наций значится утверждение, что матчи клубных турниров в Европе приносят хоть какой-то доход даже без наличия зрителей на стадионах, в то время как матчи национальных сборных — нет.

Вероятность отмены турнира составляет не менее 50 процентов.