Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу отреагировал на слухи о том, что голландский специалист Рональд Куман в ближайшее время возглавит команду.

Слова Бартомеу цитирует испанское издание Mundo Deportivo. По словам президента клуба, сейчас об этом пишут все СМИ.

«Если все пойдет как надо, Куман станет тренером, и мы объявим об этом. Мы делаем ставку на него, потому что очень хорошо его знаем», – сказал Бартомеу.

Отметим, официальное объявление о назначении Кумана еще не состоялось, но может произойти в ближайшее время.

Отметим, с 1989 по 1995 год Рональд Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока. С 1997 года Куман начал тренерскую карьеру, последние годы он возглавлял сборную Нидерландов. Сейчас тренеру 57 лет.