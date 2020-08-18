Чемпион мира по фигурному катанию Сергей Шахрай высказался о переходе Алены Косторной в академию «Ангелы Плющенко».

В интервью «Советскому Спорту» Шахрай заявил, что шум по поводу трансфера Косторной возник из-за сроков перехода. «Тутберидзе поставила Косторной две новые программы, а та взяла и перешла к Плющенко. И Евгений еще подлил масла в огонь, сказав, что программы плохие», — сказал эксперт.

По мнению Шахрая, это стало нарушением внутрикорпоративной этики, ведь Плющенко мог бы просто сказать, что программы Косторной не подходят.

«В данной ситуации хотел бы поддержать Этери Тутберидзе — не только как тренера, всем все давно доказавшего, постоянно дающего результат», — отметил Шахрай, подчеркнув, что Тутберидзе проделала большую работу с Косторной и потратила кучу времени, поставив программы.

«На мой взгляд, некрасивая история», — заключил эксперт.