Французский «Пари Сен-Жермен» стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в полуфинале немецкий «РБ Лейпциг».

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 3:0 в пользу французского клуба. Игру судил арбитр Бьорн Кюйперс.

В первом тайме счет открыл Маркиньос на 13-й минуте, он замкнул подачу аргентинца Анхеля Ди Марии. В конце первого тайма отличился уже сам Ди Мария, передачу на него отдал Неймар.

Во втором тайме защитник Хуан Бернат сделал счет разгромным, Анхель Ди Мария записал на свой счет еще один голевой пас.

Во втором полуфинале завтра, 19 августа, сыграют мюнхенская «Бавария» и «Лион». Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, начало в 22:00 по московскому времени.