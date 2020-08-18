Главные новости дня из мира спорта за 18 августа — в традиционном дайджесте на Nevasport:

«Пари Сен-Жермен» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Лейпциг»

Французский «Пари Сен-Жермен» стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в полуфинале немецкий «РБ Лейпциг». В первом тайме счет открыл Маркиньос на 13-й минуте, он замкнул подачу аргентинца Анхеля Ди Марии. В конце первого тайма отличился уже сам Ди Мария. Во втором тайме защитник Хуан Бернат сделал счет разгромным, Анхель Ди Мария записал на свой счет еще один голевой пас.

«Краснодар» обыграл «Арсенал» благодаря голам Берга и Петрова

«Краснодар» обыграл в домашней встрече тульский «Арсенал» в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Счет в матче был открыт на 35-й минуте: мяч забил Сергей Петров с передачи Маркуса Берга. Во втором тайме отличился и сам Маркус Берг: гол он забил на 66-й минуте, результативной передачей отметился Юрий Газинский.

Гол Чуперки помог «Тамбову» обыграть «Химки» в третьем туре РПЛ

«Тамбов» обыграл подмосковные «Химки» в третьем туре Российской Премьер-лиги, одержав первую победу в текущем розыгрыше чемпионата России. Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тамбова». Единственный мяч в матче забил Валерий Чуперка на 14-й минуте встречи. «Тамбов» могу удвоить счет во втором тайме, однако Владимир Обухов не сумел реализовать пенальти.

«Сочи» победил «Рубин» в третьем туре РПЛ. Решающий мяч на счету Миладиновича

«Сочи» победил казанский «Рубин» в третьем туре Российской Премьер-лиги сезона-2019/20. Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Счет в матче открыл Миха Мевля на 44-й минуте, забив с передачи Жоаозиньо. На это «Рубин» ответил голами Ивана Игнатьева с пенальти, а также Дениса Макарова. Благодаря голу Кристиана Нобоа «Сочи» сравнял счет, а в компенсированное время сочинцы забили победный мяч во встрече, его автором стал Иван Миладинович.

Президент «Барселоны» подтвердил, что Куман готовится возглавить клуб

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу отреагировал на слухи о том, что голландский специалист Рональд Куман в ближайшее время возглавит команду. Слова Бартомеу цитирует испанское издание Mundo Deportivo. По словам президента клуба, сейчас об этом пишут все СМИ. «Если все пойдет как надо, Куман станет тренером, и мы объявим об этом. Мы делаем ставку на него, потому что очень хорошо его знаем», – сказал Бартомеу.

Экс-тренер СКА Ржига госпитализирован в Праге, его состояние резко ухудшилось

Бывший главный тренер московского «Спартака» и петербургского СКА Милош Ржига госпитализирован в Праге. По информации чешского издания Isport, ранее специалист испытывал боли в животе, а в последние дни его самочувствие резко ухудшилось. Диагноз Ржиги пока не сообщается.

В России хотят снять спортивную драму про Этери Тутберидзе

На питчинге в Министерстве культуры РФ, который состоялся 14 августа, был представлен проект документального фильма о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Как сообщает Seldon News, картина выйдет под названием «Этери». Съемками фильма займется «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров».