В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 2:3.

В составе островитян отличились Жан-Габриэль Пажо с передач Скотта Мэйфилда и Кейси Сизикаса на 4-й минуте и Мэтью Барзал с передач Ника Ледди и Энди Грина на 10-й минуте.

У столичного клуба дубль оформил Александр Овечкин, который отличился в большинстве на 26-й минуте с передач Джона Карлсона и Евгения Кузнецова и на 44-й минуте с передачи Дмитрия Орлова. Еще одну шайбу забросил Евгений Кузнецов: фамилия россиянина загорелась на табло на 24-й минуте встречи, ему ассистировали Джон Карлсон и Брэйден Холтби.

После этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс». Следующая игра состоится 21 августа.