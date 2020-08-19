Французский «Пари Сен-Жермен» потратил на трансферы более миллиарда евро после приобретения клуба Нассером Аль-Хелаифи.

По информации Twitter-аккаунта MisterChip, арабский владелец «ПСЖ» с момента покупки клуба в 2011 году и до выхода в финал Лиги чемпионов в 2020 году потратил на трансферы более 1,3 миллиарда евро. Отмечается, что за это время парижане продали футболистов в общей сложности на 443 миллионов евро, тем самым совокупный трансферный баланс клуба составляет примерно минус 860 миллионов евро.

Самыми дорогими покупками в истории «Пари Сен-Жермен» являются такие футболисты, как Неймар, приобретенный у «Барселоны» за 222 млн евро, Килиан Мбаппе купленный у «Монако» за 145 млн, Эдинсон Кавани, за которого «ПСЖ» заплатил «Наполи» 64,5 млн, Анхель Ди Мария, купленный у «МЮ» за 63 млн, Мауро Икарди, которого недавно выкупили у «Интера» за 50 млн, и Давид Луиз, приобретенный у «Челси» за 49,5 млн.