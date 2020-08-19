Нападающий петербургского «Зенита» Малком поделился ожиданиями от будущего сезона в Лиге чемпионов.

По словам Малкома, «Зениту» в групповом этапе ЛЧ не хватило одного забитого мяча, чтобы попасть хотя бы в плей-офф Лиги Европы. Он отметил, в команде усвоили этот урок и провели работу над ошибками. Бразилец полагает, что в этом сезоне «Зенит» их не повторит.

Бразилец отметил, он не планирует использовать Лигу чемпионов как витрину, чтобы уехать в топ-клуб.

«Во-первых, «Зенит» – это топ-клуб. А во-вторых, если игрок хорошо проявляет себя в ЛЧ, это нормально, что к нему возникает интерес. Я не знаю, как сложится мое будущее, вернусь я в Европу или нет. Все, чего я хочу – отдавать все силы, играя за свой нынешний клуб, помогать ему выигрывать трофеи», – сказал Малком, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в прошлом сезоне команда Сергея Семака заняла последнее место в группе, уступив в последнем туре «Бенфике» со счетом 0:3. Лиссабонцы вышли в Лигу Европы, а в плей-офф прошли «Лейпциг» и «Лион».