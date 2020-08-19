Полуфинал Лиги чемпионов и матчи 3-го тура РПЛ — в традиционном обзоре ставок и прогнозов.

В рамках третьего тура РПЛ состоится матч «»Урала» с «Локомотивом». Комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов считает, что в этой игре не все так просто. По его словам, «Локомотив» все время побеждает, но все победы достаточно спокойные, существенного преимущества по голам нет. Аксенов добавил, «Урал» — команда с новым тренером, екатеринбуржцы меняются, они должны потихоньку вкатываться в этот сезон, и отталкиваться от обороны. Комментатор предлагает поставить на чистую победу «Локомотива» с коэффициентом 1.81.

«Спартак» сыграет с «Уфой». Эксперт Антон Гетта заметил, что красно-белые не очень удачно в последнее время играют в Уфе — из пяти последних матчей у них всего одна победа, одна ничья и три поражения. Гетта предлагает сыграть на голы в этой игре, так как «Уфа» будет биться, а «Спартак» отправился на выезд в неплохой форме и в отличном настроении. Ставка Гетты — тотал больше 2.0 голов — с коэффициентом 1.97.

«Динамо» принимает «Ростов». По словам комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова, у динамовцев были хорошие шансы начать сезон с двух побед, но после победы над «Уралом» бело-голубым не удалось одолеть «Ротор». Он добавил, что «Динамо» — неудобный соперник для ростовчан в последние годы: команда Карпина одержала над москвичами лишь одну победу в пяти предыдущих матчах. По мнению Керимова, «Ростов» в предстоящей встрече не проиграет, а игра получится результативной. Комментатор предлагает поставить на Х2 и тотал голов больше (1.5) за 2.15.

В центральном матче тура «Зенит» встретится с ЦСКА. Телеведущий Илья Казаков видит самым интересным взять коэффициент на исход матча и тотал. Казаков полагает, что «Зенит» дома все-таки выиграет у ЦСКА, судя по тому, как развивались события в матче против «Ростова». Он отметил, армейцы здорово начали сезон, но если сравнивать скамейку и глубину состава, то «Зенит» в этой паре фаворит. Он добавил, непонятно будут ли играть Дзюба и Влашич, но даже с учетом всех неопределенностей Казаков предлагает поставить на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.74.

Во втором полуфинале Лиги чемпионов «Лион» сыграет против «Баварии». Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Бавария» Флика вряд ли допустит те ошибки, которые допустил Гвардиола в 1/4 финала. Комментатор видит мюнхенцев безусловными фаворитами, однако он отмечает, что не всегда немецкий клуб будет забивать семь мячей «Тоттенхэму», восемь — «Барселоне» и четыре — «Челси». По мнению Генича, оборона «Лиона» доказала свою состоятельность, но два-три гола «Бавария» забить должна. Прогноз Генича – индивидуальный тотал «Баварии» 2-3 мяча в матче с коэффициентом 1.80.