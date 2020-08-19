Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова вошли в список участниц турнира WTA в Стамбуле (Турция), который будет проходить в период с 8 по 13 сентября.

В заявку также вошли француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия, бельгийка Элисе Мертенс, представительница Казахстана Юлия Путинцева, румынка Сорана Кырстя, а также Анастасия Севастова и Елена Остапенко из Латвии.

В квалификации должны выступить еще две россиянки — Виталия Дьяченко и Варвара Грачева.

Действующей победительницей турнира в Стамбуле является хорватская теннисистка Петра Мартич, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счетом 1:6, 6:4, 6:1.

Соревнования в WTA-туре, приостановленные в марте в связи с пандемией коронавируса, возобновились в начале августа турниром в Палермо (Италия).