Российская гимнастка Екатерина Селезнёва в очередной раз впечатлила подписчиков эффектной растяжкой. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото с тренировки, на котором в растяжке положила голову на мяч.

«В любой непонятной ситуации ложись спать», — написала Селезнева под фото.

Напомним, 25-летняя Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, а также двукратной обладательницей Кубка мира.

В прошлом году на чемпионате мира по художественной гимнастике в азербайджанском Баку Екатерина взяла две золотые медали (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой). Кроме того, россиянка стала обладательницей четырех золотых медалей летней Универсиады в Неаполе (Италия).