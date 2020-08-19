Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила игру российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в четвертом матче серии против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).

Овечкин забросил две шайбы в ворота «Айлендерс» и помог своей команде отыграться со счета 0:2. Ещё один гол забил россиянин Евгений Кузнецов.

«Чертовски приятно видеть, что Александру Овечкину в его 34 года все ещё больше всех надо», — написала Канделаки в «Твиттере».

Победа позволила «Вашингтону» сократить отставание, теперь счет в серии 3-1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч состоится завтра, 20 августа.