Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с коротким интервью с Даниэлем Кормье, в котором американец вспоминает своё знакомство с российским бойцом.

Кормье рассказал, что познакомился с Нурмагомедовым в 2012 году.

«Нам сказали, что из Нью-Джерси приедет какой-то парень, чтобы тренироваться с борцами. И никто не хотел встречать его. В итоге за ним поехал Шон Банч и отвёз его в «Макдоналдс», накормил его там и отвёз в отель», — сказал Кормье.

По словам Даниэля, Хабиб пришел в спортивный зал в шортах и поло. Боец добавил, что россиянин не знал английского и стоял в углу, но при этом контролировал все происходящее в зале.

«Он сразу нам понравился. Помню, Хабиб ходил по залу и включал на телефоне запись, где Брюс Баффер представляет его дагестанским орлом на дебюте в UFC. Он хотел показать, как гордился тем, что бьётся в промоушене», — добавил Кормье.

Кормье подчеркнул, что сейчас они смеются над тем, каким был Хабиб в те времена, потому что теперь он может позволить себе всё.