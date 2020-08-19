Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не подтвердил информацию о переходе голкипера Дениса Адамова в петербургский «Зенит».

«Пока нет официального заявления, мне нечего комментировать», – сказал Мусаев после матча с «Арсеналом» в третьем туре РПЛ.

Специалисту задали вопрос, почему в нынешнем сезоне Адамов выходил в состав «Краснодара-2», который выступает в ФНЛ. По словам Мусаева, это связано с игровой практикой.

«Для нас бы не составило труда оставить Адамова в основном составе. Однако он молодой парень, ему нужно играть. Матвей Сафонов – мощный вратарь, который будет игроком национальной сборной. Мы понимали, что Денису нужна была практика и посчитали неправильным оставлять его на замене в основном составе», – сказал тренер.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Зенит» приобретет Адамова за 2 миллиона евро. Также сообщалось, что игрока хочет приобрести еще и московский «Локомотив», однако в Краснодаре отдают предпочтение «Зениту».