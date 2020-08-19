Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).

По мнению Овечкина, если «Вашингтон» будет так же играть и в следующем матче, то получит возможность вернуться в серию. Он подчеркнул, что команда будет двигаться шаг за шагом: одну победу уже одержали, теперь стоит сосредоточиться на следующей игре.

Благодаря двум шайбам Овечкина «Кэпиталз» отыгрался со счета 0:2. По мнению капитана, в первом периоде команда играла не в свой хоккей.

«Гол Кузнецова придал нам хороший импульс, Холтби сделал несколько важных сейвов. Все ребята сыграли очень самоотверженно. Что говорили в первом перерыве в раздевалке? Не было много слов. Все понимали, что происходит. Понимали, что этот матч мог стать последним в сезоне», — сказал Овечкин на послематчевой пресс-конференции.

Победа позволила «Вашингтону» сократить отставание, теперь счет в серии 3-1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч состоится завтра, 20 августа, в Торонто.