Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму в матче против тульского «Арсенала» в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Хавбек был заменен в перерыве встречи. Как сообщил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, характер повреждения пока не известен.

«Реми Кабелла получил травму. Ее характер покажет обследование», – сказал журналистам Мусаев после окончания игры.

Напомним, «Краснодар» на своем поле одержал победу со счетом 2:0. После трех туров в активе команды шесть очков, на данный момент она располагается четвертой строчке турнирной таблицы.

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