Согласно официальной статистике на среду, 19 августа, в России зафиксированы 4 828 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 937 321, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 171 909 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 117 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 15 989 летальных случаев. За последние 24 часа 6 795 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 749 423 россиянина успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 254 448 инфицированных, из них 691 — за последние сутки. В Московской области 66 384 зараженных, из них новых случаев — 151. В Санкт-Петербурге добавились 162 пациента, всего 34 487 инфицированных.