«Космический джем» не войдет даже в топ-50 рейтингов «Кинопоиска» и IMDb, и это немного несправедливо.

Когда технологии видеомонтажа достигли определенного уровня, какое-то время было модно совмещать фильмы с мультфильмами. Как пример — «Кто подставил кролика Роджера», снятый в 1988-м. Уже там настоящих актеров совместили с мультипликационными. Продолжение этой ленты запланировано на 2022-й, на год позже, чем сиквел «Космического джема».

Но если в фильме про кролика авторы создали мешанину из реальных людей и мультяшек, и от этого немного рябило в глазах, то в «Космическом джеме» сделали грамотнее: поместили Майкла Джордана прямо в мультфильм, сюжетно это обосновав (насколько это возможно в рамках мультика).

Такое пересечение реальностей в 90-х казалось чем-то невероятным: великий баскетболист встретился с Багзом Банни, Даффи Даком, котом Сильвестром и другими персонажами вселенной Warner Brothers. В фильме обыгрывается классическая история, когда сильного спортсмена призывают помочь слабой команде в матче против серьезного соперника.

Джордан играет бок о бок с мультяшками против монстров с планеты «Гора придурков» — они сильнее и мощнее, потому что похитили таланты у пяти великих баскетболистов НБА, Патрика Юинга, Ларри Джонсона, Чарльза Баркли, Магси Богза и Шона Брэдли. Майкл в тот момент уже переквалифицировался в бейсболиста, но решает помочь после того, как видит монстров. Естественно, в итоге все получается, но, несмотря на хэппи-энд, фильм равнодушным не оставляет никого. Еще бы: команде Джордана помогает сам Билл Мюррей, а в конце фильма Майкл возвращается в баскетбол.