«ПСЖ» реализовал свою главную миссию последних десяти лет. Клуб, который неизменно побеждает в чемпионате Франции, наконец добился и большого результата в Лиге чемпионов. Париж — в финале, где в эпоху богатых шейхов он не был никогда.

Все началось в 2011-м, когда парижский клуб с его новыми хозяевами начал тратить много денег на трансферы. Каждый год «ПСЖ» не покупал менее чем на 50 млн евро. А траты на зарплаты шли по экспоненте — 70, 117, 220, 240, 255…

Параллельно с этим столичный клуб начал ежегодно отрабатывать один сценарий. Чемпионский титул во внутреннем первенстве сменялся постоянным разочарованием в главном еврокубке на стадии плей-офф.

В Лиге чемпионов звездному «ПСЖ» почти всегда удавалось пройти группу. Но камнем преткновения неизменно оказывался четвертьфинал. А устав вылетать на этой стадии (четыре раза подряд), «ПСЖ» начал проигрывать уже в 1/8. Именно на этом этапе случились два эпических вылета от «Барселоны» и в прошлом году от «Манчестера».

Уничтожив в Париже «Барсу» со счетом 4:0, в сезоне 2016/17 приехал в гости к Неймару и Месси, где был феерическим образом разделан под орех — с решающим голом на последних минутах (1:6).

После этого поражения боссы «ПСЖ» психанули. «Барселоне» были заплачены 222 млн евро за Неймара. «Монако» отдали 145 миллионов за Мбаппе. Но имея в наличии феноменально-одаренную атакующую связку, «ПСЖ» все равно не имел баланса. А потому поражение от «Реала» через год после «Барсы» все на той же стадии не выглядело неожиданным.

Даже в этом году «ПСЖ» не был сбалансированным — он был слишком перекошен в сторону атаки. Но многолетний опыт лиго-чемпионских поражений заставил Париж вцепляться в одноматчевые междусобойчики в Лиссабоне. «ПСЖ», тем не менее, был в шаге от вылета от крепкой «Аталанты», но справедливости ради, забей Неймар один из своих многочисленных моментов чуть раньше, геройство на последних минутах бы не потребовалось.

В полуфинале «ПСЖ» убрал отличный «Лейпциг» на удивление легко — так происходит всегда, когда суперзвезды все разом начинают верить в себя. До конечной мечты осталась одна остановка. То, насколько тяжелой она будет для парижан, определит матч «Баварии» и «Лиона». Если другие французы сотворят третью сенсацию в этой Лиге чемпионов, «ПСЖ» будет брать титул в привычном формате Кубка Франции.