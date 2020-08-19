Команда тренера Этери Тутберидзе отреагировала на новость о том, что в России будет снят документальный фильм «Этери».
«Забавно, но Тутберидзе не в курсе», — гласит сообщение в «Инстаграме» команды, к которому прикреплен скриншот соответствующей новости.
Накануне, 18 августа, стало известно, что съемками фильма займется «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров». В роли режиссера выступит Юлия Бобкова, исполнительным продюсером станет Елизавета Конякина.
Источник утверждает, что фильм будет снят в жанре спортивной драмы. Согласно сюжету, несколько фигуристок группы в условиях жесткой внутренней конкуренции будут бороться за путевку на Олимпийские игры. Бюджет картины составит 11 миллионов рублей.
Федерацию ФК РФ лихорадит из за скандалов. Все они спровоцированы тренером Э. Тутберидзе. От неё уходят сильные фигуристки. Никто из них не назвал истинной причины ухода. Всех девочек она назвала предателями. В погоне за успехом Тутберидзе придумала новую систему и громко назвала её «Методикой подготовки чемпионов». (Далее – методика). Тренерского процесса она не затрагивает. Изменениям подвергается менеджмент. Её группа должна превратиться в фабрику с конвейером с множеством девочек допубертатного возраста. Особенностью методики является возможность у тренера неоднократного отбора лучших в каждом сезоне на все турниры. При этом требования к девочкам следующие: 1. «Среди воспитанниц не должно быть безоговорочного лидера. Ни… Читать далее »