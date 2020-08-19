Команда тренера Этери Тутберидзе отреагировала на новость о том, что в России будет снят документальный фильм «Этери».

«Забавно, но Тутберидзе не в курсе», — гласит сообщение в «Инстаграме» команды, к которому прикреплен скриншот соответствующей новости.

Накануне, 18 августа, стало известно, что съемками фильма займется «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров». В роли режиссера выступит Юлия Бобкова, исполнительным продюсером станет Елизавета Конякина.

Источник утверждает, что фильм будет снят в жанре спортивной драмы. Согласно сюжету, несколько фигуристок группы в условиях жесткой внутренней конкуренции будут бороться за путевку на Олимпийские игры. Бюджет картины составит 11 миллионов рублей.