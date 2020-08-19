Защитник «Спартака» Георгий Джикия попал в сферу интересов итальянского «Наполи».

Как сообщает Corriere del Mezzogiorno, неаполитанцы рассматривают вариант с Джикией в качестве замены Калиду Кулибали.

Кулибали близок к переходу в английский «Манчестер Сити», поэтому «Наполи» рассчитывает подписать игрока на его позицию. В сферу интересов неаполитанцев также входят Габриэль из «Лилля» и Сократис Папастатопулос из «Арсенала».

В текущем сезоне чемпионата России Джикия отыграл оба матча за «Спартак». По оценке портала Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года, ранее он выступал за «Амкар», дзержинский «Химик», «Спартак-Нальчик» и «Локомотив-2».