Первая серьезная проверка «Зенит» ожидает на домашней арене. Две гостевые встречи петербуржцы без особых проблем выиграли, но ЦСКА на «Газпром Арене» будет не так просто.

Во вратарской линии у Семака сейчас нет реальных альтернатив Михаилу Кержакову. В отсутствие Лунева играть будет он. Все-таки странно думать, что в таком матче выйдет Васютин.

Главный нюанс заключается в защитной линии, но и здесь особого выбора у Сергея Богдановича не наблюдается. Все говорят, что у «Зенита» длинная скамейка, что клуб скупает всех без разбора, но получается, что без Ракицкого в центре сыграть сможет только Данила Прохин. Вероятно, он и будет помогать Деяну Ловрену. Надеемся, седых волос у Семака по итогам игры появится немного. На флангах обороны традиционно стоит ожидать Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева — они повода усомниться в себе не давали.

В опорной зоне должны играть сильнейшие, и потому Семак, как не большой любитель рисковать выберет пару Магомеда Оздоева и Вильмара Барриоса. Вероятно, снова выйдет с первых минут Эмилиано Ригони, который в матче с «Ростовом» был в старте и провел на поле 73 минуты. Выход аргентинца был обусловлен отсутствием Дзюбы, и пока не до конца ясно, успеет ли восстановиться бомбардир. Надо полагать, что даже если успеет, в основе Семак его не выпустит, а выйдет Дзюба только во втором тайме, чтобы не перегрузиться. Значит, как и в игре с «Ростовом», ждем слева Ригони, справа Малкома, а в центре Дриусси. На острие же безальтернативно сыграет Азмун.

Состав «Зенита» (по версии Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Прохин, Сантос — Барриос, Оздоев, Ригони, Дриусси, Малком — Азмун.