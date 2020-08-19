Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с московским ЦСКА в рамках третьего тура российской Премьер-лиги.

«Если ЦСКА сделал работу над ошибками по итогам того разгромного поражения от «Зенита», то может преуспеть в предстоящей игре. Армейцам надо более слаженно сыграть в обороне», — сказал Радимов, слова которого приводят «Известия».

Эксперт отметил, что ЦСКА на фоне «Химок» выглядел хорошо, но неизвестно, как у команды пойдут дела, когда ей не будут давать играть так свободно.

«При этом если армейцы уберут шероховатости, особенно в игре в обороне, то смогут противостоять «Зениту». Если нет, то «Зенит» их просто накажет за ошибки», — сказал Радимов.

Напомним, матч состоится сегодня, 19 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.