Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, отреагировал на слова спортсменки о том, что стоит поднять возрастной ценз в женском катании.

Мишин отметил, что работает с Елизаветой на протяжении всей её сознательной спортивной жизни. По мнению тренера, вопрос изменения возраста выступления фигуристок можно назвать философским.

«Уважаю Лизу и как фигуристку, и как философа. Ответ на этот вопрос с разных позиций звучит по-разному. Что мы видели и слышали, анализируя мнения сообщества фигурного катания», — сказал Мишин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее Туктамышева заявила, что выступает за поднятие возрастного ценза, так как хочет видеть женственность и зрелость в выступлениях фигуристок.