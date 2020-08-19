Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Об этом сообщает агентство «Весь спорт». Спортсменка поступала на программу «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика». Предполагается, что Загитова будет проходить обучение на платной основе, его стоимость составит 320 тысяч рублей в год.

ЕГЭ по русскому языку Загитова сдала на 51 балл, по обществознанию — на 44 балла. Алина занимала 194-е место из 195 абитуриентов, подавших заявление. После творческого конкурса Алина поднялась на 181-ю строчку.

По словам Загитовой, она выбрала журналистику, так как хочет побороть свою стеснительность и перестать бояться давать интервью.