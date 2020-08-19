Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) направил официальные письма клубам Российской Премьер-Лиги о проведении серии лекций для тренеров и игроков, которые помогут разъяснить спорные вопросы изменений в правилах игры.

Как сообщает Москва.ру, темами лекций станут последние внесенные в правила изменения, а также современные тенденции в трактовках спорных моментов на поле. К ним относятся назначения пенальти, определение офсайдов, игра рукой и т.д.

«Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе VAR, — говорится в сообщении РФС», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, в каком формате будут проходить встречи: либо в режиме онлайн, либо в очной форме на базе.