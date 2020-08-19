Московское «Динамо» на своем поле примет «Ростов» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Игра будет проходить на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

После двух стартовых туров «Динамо» имеет в своем активе четыре очка: в первом матче москвичи обыграли «Урал», во втором сыграли вничью с «Ротором». «Ростов» в первом туре оказался сильнее «Тамбова», потом проиграл «Зениту». У подопечных Валерия Карпина три очка.

Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин (Смоленск); Ассистент: Дмитрий Мосякин (Москва); Ассистент: Владимир Миневич (Смоленск); Резервный: Павел Шадыханов (Москва).