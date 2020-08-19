Рональд Куман официально назначен на пост главного тренера «Барселоны», сообщает пресс-служба клуба.

57-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года. Сегодня, 19 августа, в 17:00 по московскому времени состоится презентация и последующая пресс-конференция тренера.

Во время своей игровой карьеры Куман защищал цвета «Барселоны» в период с 1989 по 1995 год. После завершения карьеры он на протяжении двух лет работал в тренерском штабе каталонцев. Затем он тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», «ПСВ», «Валенсию», «АЗ», «Фейеноорд», «Саутгемптон», «Эвертон» и сборную Нидерландов.

Напомним, после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» уволила главного тренера Кике Сетьена.