Два хоккеиста «Амура» заразились коронавирусом

Два хоккеиста хабаровского «Амура» заразились коронавирусной инфекцией.
«Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно», – сказал исполнительный директор хабаровчан Александр Филиппенко, слова которого приводит ТАСС.
Ранее новосибирская «Сибирь» сообщила об 11 положительных результатах тестов на коронавирус, из-за чего пропустит Кубок губернатора Челябинской области.
Отметим, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил о 53 случаях заражения коронавирусом среди игроков турнира по состоянию на 6 августа.
Напомним, в сезоне-2020/21 в чемпионате КХЛ будет участвовать 23 команды, поскольку еще весной владивостокский «Адмирал» заявил о снятии с турнира из-за финансовых трудностей. В клубе заявили, что большая часть бюджета Приморского края уйдет на борьбу с коронавирусом. Возвращения «Адмирала» ждут в сезоне-2021/22.
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