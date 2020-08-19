Два хоккеиста «Амура» заразились коронавирусом

Два хоккеиста хабаровского «Амура» заразились коронавирусной инфекцией.

«Пока официально подтверждены двое заболевших. Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно», – сказал исполнительный директор хабаровчан Александр Филиппенко, слова которого приводит ТАСС.

Ранее новосибирская «Сибирь» сообщила об 11 положительных результатах тестов на коронавирус, из-за чего пропустит Кубок губернатора Челябинской области.

Отметим, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил о 53 случаях заражения коронавирусом среди игроков турнира по состоянию на 6 августа.