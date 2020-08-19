Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с окончанием школы.

Ранее Загитова поделилась фотографией с аттестатом.

Лайшев отметил, что профессиональным спортсменам сложно совмещать учебу с тренировками, но школа всегда поддерживает учеников и делает все, чтобы они получили необходимые знания и могли поступить в лучшие вузы.

«Алина всегда очень ответственно относилась к учёбе. Мы очень ею гордимся! Желаем всегда заниматься любимым и интересным делом», — написал Лайшев в «Инстаграме», опубликовав фотографию с Загитовой.

Ранее сообщалось, что Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).