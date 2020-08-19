Немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением о российской премьер-лиге.

По словам Филиппа, Бундеслига сильнее российской премьер-лиги, но здесь есть несколько ярких команд, которые и в немецком футболе были бы заметны — например, «Зенит», «Ростов», «Краснодар». Немец отметил, выступать в российском чемпионате ему интересно.

«Нравится, что здесь дают шанс молодым игрокам, которые показывают весьма неплохой уровень. Возможно, если они смогут правильно развить свои качества, то Премьер-лига ворвется в топ-5 европейских чемпионатов», — сказал Филипп, слова которого приводит пресс-служба «Динамо».

Отметим, Максимилиан Филип перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в августе 2019-го, подписав четырехлетний контракт.