Фанаты «Пари Сен-Жермен» устроили массовые беспорядки на улицах Парижа после того, как клуб вышел в финал Лиги чемпионов.

Вчера, 18 августа, «ПСЖ» в полуфинале разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 3:0 и впервые в истории вышел в решающую стадию Лиги чемпионов. Сразу после игры фанаты вышли на улицы, где устроили массовые празднования, закончившиеся беспорядками.

AFP сообщает, что за ночь были арестованы не менее 36 человек. Хаос воцарился рядом с домашним стадионом команды «Парк де Пренс», а также на Елисейских полях. В неорганизованном праздновании приняли участие несколько тысяч человек.

Напомним, соперник «ПСЖ» по финальному матчу еще не известен: им станет либо «Лион», либо мюнхенская «Бавария».