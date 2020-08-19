«Барселону» возглавил Рональд Куман. Тренер, который когда-то был сине-гранатовой легендой. Голландский защитник с пушечным ударом провел в Каталонии шесть сезонов на пороге 90-х, взяв на выходе четыре титула чемпиона Испании и лигочемпионский трофей.

Безусловный топ как игрок, Куман уже больше 20 лет пытается найти себя как тренер. В его громадной тренерской карьере не было ни одной большой команды. «Барселона» — это первый шанс Кумана попробовать что-то сделать с суперклубом.

В 2000-х Куман набивал шишки. Его увольняли за неудачные результаты из «АЗ», «Бенфики» и «Валенсии». Уже в десятые он так и не смог выиграл чемпионский титул с «Фейенородом», хотя и привел клуб к стабильной тройке.

Набравшись опыта, Куман поехал в АПЛ. В Англии тренер имел хороший отрезок с «Саутгемптоном», провел два успешных сезона для «святых». Кумана позвали в «Эвертон», где на второй сезон он был уволен.

Намаявшись с клубами, Куман принял сборную Голландии. У той как раз стали входить плоды нового поколения, с которым можно было бы сверкнуть. Вместе с Куманом все это зрело неплохо: под его руководством «оранжевые» успешно квалифицировались на Евро-2020 вслед за немцами, а также дошли до финала первого розыгрыша Лиги наций УЕФА, уступив в финале сборной Португалии. Казалось бы — готовь команду к совершениям на Евро.

Но Кумана соблазнила «Барселона». Какая здесь может быть логика у президента клуба Хосепа Бартомеу, который уже сделал неудачный тренерский выбор полгода назад? Что может дать больно упавшей «Барсе» крепкий, но средний тренер? Почему выбор был сделан в пользу менее звездного специалиста из тех, что были на рынке?

Когда-то с приходом Кумана-игрока «Барса» преодолела кризис и вернула себе статус лучшей команды Испании после шестилетней игры без титула чемпиона. Сейчас с Куманом-тренером в Барселоне связывают новые надежды на ренессанс.

Еще из сопутствующих плюсов — знание сильных качеств молодой звезды клуба Фрэнки Де Йонка, а также низкие запросы по личному контракту. В условиях финансового кризиса, нависшего над «Барселоной», подписание дешевого Кумана имеет смысл.

В остальном же, довольно странный выбор. Работы Куману предстоит много, способен ли он ее выполнить, не нарвавшись на очередное увольнение, — большой вопрос.