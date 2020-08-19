Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук заинтересовал «Рому».

«Рома» в последнее время выходила на контакт с представителями Миранчука. Однако трансферного запроса в «Локомотив» от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание «Аталанты», «Милан» ближе к трансферу Миранчука. «Рома» подготовила предложение, но в клуб не отправляла, — сообщил источник, слова которого приводит «РБК-Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Аталанта» хочет заплатить за 24-летнего россиянина 15 миллионов. Перехватить игрока попытался другой итальянский клуб — «Милан». Изначально «россонери» хотели включить в сделку полузащитника Диего Лаксальта, затем — защитника Рикардо Родригеса, он не дал согласие на переход в российский клуб.

Миранчук защищает цвета «Локомотива» с 2013 года. В минувшем сезоне РПЛ он провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи.