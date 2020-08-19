Защитник «Краснодара» Игорь Смольников рассказал о целях в новой команде.

По словам Смольникова, не совсем правильно ставить клеймо на возрастных футболистах, так как если футболист не сбавляет требований к себе, то можно играть и играть, и этому есть куча примеров. Футболист отметил, на себе возрастных изменений он не замечает.

«Хочется реально побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда у нас очень хорошая, с поставленным футболом. Нужно больше верить в свои силы, и все получится», — сказал Смольников, слова которого приводит пресс-служба «Краснодара».

Напомним, в конце июля экс-игрок петербургского «Зенита» Игорь Смольников официально стал игроком «Краснодара». Футболист подписал с «Краснодаром» двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.