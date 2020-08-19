Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о новом главном тренере сборной России по биатлону Валерии Польховском.

«Я несколько раз называл его подонком и прохвостом, потому что он связан с самыми громкими допинговыми скандалами. Его надо гнать отовсюду в шею», — заявил Тихонов, слова которого приводит News.ru.

Специалист добавил, что перед чемпионатом мира 2008 года выгнал Польховского из команды. Затем с тренером отказались работать белорусы, и в сборной Казахстана он задержался ненадолго, подчеркнул Тихонов.

«В этом человеке нет никакого мужского достоинства. Впрочем, и вся шайка, собравшаяся в верхушке СБР, ему под стать. 13 лет биатлон разваливали, и сейчас все это продолжается», – заявил Тихонов.

Напомним, новым президентом СБР стал Виктор Майгуров. Старшим тренером женской сборной России назначен Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.