Тренерский штаб московского «Локомотива» назвал состав команды на матч 3-го тура российской премьер-лиги против екатеринбургского «Урала».

В основном составе железнодорожников сыграют Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Серкейра Мурило, Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Рыбчинский, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук и Федор Смолов.

Запасные: Антон Коченков, Андрей Савин, Владислав Игнатьев, Михаил Лысов, Виталий Лысцов, Слободан Райкович, Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Антон Миранчук, Никита Иосифов, Виталий Лисакович, Эдер.

Отметим, матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 16:00 по московскому времени.

Команда Марко Николича выиграла первые две встречи турнира. Железнодорожники победили казанский «Рубин» и «Краснодар». «Урал» уступил «Динамо» и сыграл вничью с «Рубином».