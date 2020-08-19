Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о назначении Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону.

Богалий рассказала, что Польховский всегда давал большую нагрузку, благодаря которой спортсмены могли бежать зимой. Она подчеркнула, что в команде всегда была рабочая обстановка, биатлонисты оттачивали технику и стрелковые компоненты.

«Многие вещи удавалось изменить к лучшему. Я думаю, что при Польховском в команде будет порядок, а шатания и брожения сведутся к минимуму», — заявила Богалий, слова которой приводит News.ru.

По ее мнению, в сборной России необходим именно такой человек, так как при Польховском всегда была дисциплина в команде и четкий план работы.