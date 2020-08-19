«Локомотив» начал выездной матч с «Уралом» в 3-м туре РПЛ

В Екатеринбурге на одноименном стадионе стартовал матч «Урал» — «Локомотив» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Игра началась в 16:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Команда Марко Николича выиграла первые две встречи сезона-2020/21. «Железнодорожники» победили казанский «Рубин» и «Краснодар». «Урал» уступил «Динамо» и сыграл вничью с «Рубином». Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным судьей назначен Артём Любимов (Санкт-Петербург).