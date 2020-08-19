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  • 17:04,  19 августа 2020
Футбол
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«Локомотив» начал выездной матч с «Уралом» в 3-м туре РПЛ

Смолов, футбол
Фёдор Смолов и Алексей Миранчук. Фото: https://www.instagram.com/smolovfedor_10

В Екатеринбурге на одноименном стадионе стартовал матч «Урал» — «Локомотив» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Игра началась в 16:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Команда Марко Николича выиграла первые две встречи сезона-2020/21. «Железнодорожники» победили казанский «Рубин» и «Краснодар». «Урал» уступил «Динамо» и сыграл вничью с «Рубином».

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным (Москва). В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным судьей назначен Артём Любимов (Санкт-Петербург).

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