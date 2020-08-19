«Зенит» может подписать опытного универсального игрока Дамьена Ле Таллека. Большое влияние в этой истории играет российский паспорт футболиста, который тот вот-вот оформит. У футболиста русская жена.

Если это произойдет, Ле Таллек может перестать считаться легионером в России, что в условиях нового лимита нарекает француза ценнейшим активом. В РПЛ он не будет считаться легионером, потому что не был заигран за национальную сборную Франции, а только за юношескую и молодежную. Правда, Ле Таллек не соответствует условию, по которому нужно прожить в России по меньшей мере 5 лет, как это сделали Ари и Мариу Фернандес.

Два года Ле Таллек уже отыграл в России, выступая за саранскую «Мордовию» в сезоны 2014/15 и 2015/16. Тогда «Мордовию» тренировал Юрий Семин, который очень положительно отзывался об игроке.

«У меня в «Мордовии», он выделялся среди футболистов. В первую очередь отличался своим отношением к делу. Могу сказать, что он профессионально относился к тренировкам, тогда он мне казался игроком с очень хорошими перспективами и большим потенциалом», — говорил Семин после новости о том, что Ле Таллек хотел бы выступать за сборную России.

В свое время Ле Таллек был в дортмундской «Боруссии», которую тренировал Юрген Клопп. Именно там француз стал главным затыкателем дырок: изначально нападающего, Клопп ставил его на любые позиции, где ему недоставало игроков. Так Ле Таллек получил опыт игры центрального защитника, что при его росте позволило и в дальнейшем рассматривать футболиста в этой роли.

Сейчас это футболист, способный закрыть любую позицию центральной оси — от защитника до центрального полузащитника и нападающего. Понятно, что «Зенит» не может рассматривать его в качестве основного игрока, но как футболиста ротации за маленькие деньги — это хороший выбор. «Зенит» близок к тому, чтобы потерять своего главного универсала Кузяева. А Ле Таллек мог бы подменять кого-то из основных связок Ловрен-Ракицкий, Барриос-Оздоев и даже Дзюба-Азмун.

Проблема только в том, что «Зенит» возьмет его только в случае стопроцентной гарантии того, что Ле Таллек не будет считаться в РПЛ легионером, а этот процесс по обретению футбольного гражданства может и растянуться.