Туринский «Ювентус» хочет расстаться с полузащитником Федерико Бернардески.

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, Бернардески интересен «Челси», также «Атлетико» собирал информацию о возможном трансфере. Отмечается, самому Бернардески нравится идея отъезда из Италии.

Напомним, туринский клуб приобрел итальянца у «Фиорентины» за 40 миллионов евро, а теперь намерены продать 26-летнего итальянца. «Ювентус» предлагал флорентийцам включить Бернардески в трансфер Федерико Кьезы, но сделка не состоялась.

Отметим, в 29 матчах Серии А в прошлом сезоне Бернардески забил один гол и отдал одну передачу.

Ранее сообщалось, что среди тех, кого продадут туринцы, также будет хавбек Дуглас Коста. Отмечается, что бразильцем интересуется «Манчестер Юнайтед», но манкунианцев смущает травматичность 29-летнего вингера, однако устраивают его характеристики.