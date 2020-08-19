В Уфе на стадионе «Нефтяник» стартовал футбольный матч между «Уфой» и «Спартаком» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Команды вышли на поле в 16:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев (Ижевск). В роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев (Грозный) и Александр Богданов (Верея); Резервный: Сергей Чебан (Москва, Россия).

Подопечные Вадима Евсеева набрали три очка в двух стартовых турах чемпионата: «Уфа» уступила «Краснодару» и обыграла тульский «Арсенал». В активе «Спартака» четыре очка: команда Доменико Тедеско сыграла вничью с «Сочи» и обыграла «Ахмат».