Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, попробовала исполнить четверной прыжок в произвольной программе на контрольных прокатах юниоров, которые сейчас проходят в Новогорске.

Спортсменка начала свое выступление с четверного сальхова, но не смогла приземлить прыжок и упала. Затем Хромых чисто исполнила тройной флип и каскад из тройного риттбергера и двойного флипа. Еще одно падение спортсменка допустила в конце проката на тройном лутце.

Напомним, в юниорских прокатах принимают участие всего шесть фигуристок: Хромых, Дарья Усачева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Елизавета Осокина и Анна Фролова. Аделия Петросян снялась из-за травмы, Камила Валиева будет выступать на взрослых прокатах.