Российская фигуристка Софья Самоделкина представила произвольную программу на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию. Мероприятие проходит в закрытом режиме в Новогорске.

В качестве музыкального сопровождения фигуристка использовала вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна, а также романс «Не уходи, побудь со мною». В этом сезоне вальс «Маскарад» для своей короткой программы выбрала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В своей программе Самоделкина чисто исполнила элемент ультра си — тройной аксель. В короткой программе фигуристка прыгала тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, поскольку двойной аксель является обязательным прыжком для всех спортсменок.