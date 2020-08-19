Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию.

Мероприятие проходит в закрытом режиме в УТЦ «Новогорск» с 10 августа.

В качестве музыкального сопровождения к программе Усачева выбрала в сезоне-2020/21 части из оперы «Ромео и Джульетта», а также саундтрек к одноименному фильму авторства польского композитора Абеля Корженевски.

Во второй половине программы Усачева упала с тройного флипа. Вчера, 18 августа, во время короткой программы фигуристка также не обошлась без падений. Короткую программу фигуристка исполняла под саундтрек из фильма «Мулен Руж» в исполнении Николь Кидман — «One day I’ll fly away».