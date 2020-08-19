Шведский биатлонист, олимпийский чемпион игр в Пхенчхане в эстафетной гонке Себастьян Самуэльссон сообщил, что у него украли велосипед.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Самуэльссон сообщил о событии, а также прикрепил фотоографии с камеры наблюдения.

«Мой велосипед украли прошлой ночью. Это попало в кадр. Кто-нибудь видел велосипед или вора? В этом случае свяжитесь со мной», – написал Самуэльссон, а также выложил фотографию своего велосипеда.

Напомним, Себастьян Самуэльссон выступает на Кубке мира по биатлону с сезона-2016/17, сейчас биатлонисту 23 года. На его счету серебро и золото Зимней Олимпиады 2018 года (преследование и эстафета), а также бронза чемпионата мира в Эстерсунде в дисциплине «сингл-микст».