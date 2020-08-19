Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о проблемах с запрещенными препаратами в российском спорте.

По словам Губерниева, российский спорт одно время серьезно погряз в допинге. «Много побед в биатлоне, в лыжах на эритропоэтине. Это правда. Возможно, мы не осознавали всей опасности», — сказал комментатор, подчеркнув, что видел, как спортсмены переставали работать, просто потому что можно было использовать препараты.

«Мы жрали допинг, мы его жрали, правда, проблемы были. Но мы эти проблемы осознали и постарались захлопнуть эту крышку», — отметил Губерниев, подчеркнув, что сейчас в российском спорте остались только единичные случаи нарушения антидопингового кодекса.

Среди нынешних членов сборной России по биатлону допинговые дисквалификации были у Александра Логинова и Ирины Старых.