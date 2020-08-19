Юниоры говорят Новогорску пока, контрольные прокаты сборной России подошли к концу. Сегодня, 19 августа, прошли последние выступления одиночников — на этот раз с произвольными программами.

В первой разминке у юношей была популярна группа Queen: Артем Ковалев собрал попурри из песен группы, а Матвей Ветлугин сделал выбор в пользу «Bohemian Rhapsody», как и Всеволод Князев. Евгений Семененко исполнил программу под одну из мелодий мюзикла «Нотр-Дам де Пари», не обошлось без промахов, например, бабочки на четверном тулупе и помарке на тройном акселе.

Вторую группу участников открывал воспитанник ЦСКА Максим Белявский, он выбрал композицию «Иллюзионист» авторства Максима Родригеса, но тоже выкатать свой контент до конца не смог. Кирилл Сарновский катал произвольную под Хосе Каррераса и обошелся без серьезных ошибок. Андрей Кутовой выделился среди других участников прокатов и представил программу под OST «Отверженные» уже в костюме, что не уберегло его от падений. Завершал выступления юношей Марк Кондратюк под «Лебединое озеро» в новой обработке.

Среди девушек первой на лед с произвольной программой вышла Елизавета Осокина — и откаталась безупречно. Оригинальная программа под «New World Symphony» прошла на одном дыхании. Майя Хромых представила очень элегантную программу под «Agony Suite» , но опять не смогла совладать с четверным сальховом. По сравнению с прошедшим сезоном Хромых сильно прибавила в росте, что может вызывать сложности с прыжковой частью.

Еще одна ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева, в свою очередь, не справилась с тройным флипом во второй половине программы, но выглядела уже стабильнее и увереннее, чем во время короткой программы. Вновь Ромео и Джульетта, вновь подборка саундтреков из оперы и двух известных экранизаций. Интересно, что две из трех частей по музыке совпадают с новой произвольной Александры Трусовой.

Софья Самоделкина вновь выглядела на льду чуть ли не увереннее всех, а по контенту вновь дала бой ученицам Тутберидзе, сделав тройной аксель. Музыка для произвольной программы — вальс «Маскарад», его же для короткой в этом сезоне выбрала Евгения Медведева. Сейчас Женя тренируется на катке ЦСКА вместе с Татьяной Тарасовой. Могла ли ее программа стать вдохновением для Самоделкиной? Возможно, ведь Софья в интервью заявляла, что Медведева — это пример для неё.

У Анны Фроловой и Софьи Муравьевой не получилось показать все, что они планировали, однако выбор музыки нельзя назвать банальным: ученица Сергея Давыдова каталась под «Out of the Room» Эцио Боссо, а Муравьева выбрала 14-ю сонату Бетховена.

Теперь всем любителям фигурного катания придется вновь задержать дыхание, а выдохнуть уже в сентябре — на второй неделе осени состоятся контрольные прокаты уже взрослой сборной России. Пускай сезон-2020/21 пройдет в весьма специфическом формате, нельзя не отмечать, что фигуристы подходят к нему со всей серьезностью.